Слонихи из Лаоса готовятся к переезду в Петербург

Российское посольство в Лаосе опубликовало информацию о двух слонихах, которых планируют отправить в Петербург. Пока животные остаются на родине и находятся под наблюдением специалистов. Дипломаты сообщили, что слоних по имени Фовин и Намтан содержатся на карантинной площадке рядом со столицей Лаоса — городом Вьентьян.

Представители посольства рассказали, что площадку посетили российский посол и министр сельского хозяйства и окружающей среды Лаосской Народно-Демократической Республики. Во время визита они осмотрели животных, которых президент Лаоса передала России в качестве дара. В дипломатической миссии подчеркнули, что слон занимает особое место в культуре этой страны. В Лаосе это животное считают символом благополучия, силы и многолетних традиций.

