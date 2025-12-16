Годовалый мальчик погиб от лески воздушного змея со стеклом

Трагедия произошла 27 мая в городе Контажен. Леска, покрытая клеем и порошковым стеклом, зацепилась за мотоцикл и рассекла шею мальчика, который катался на трехколесном велосипеде.

В бразильском городе Контажен, штат Минас-Жерайс, годовалый ребенок погиб из-за стропы так называемого боевого воздушного змея. Об этом сообщает издание Need To Know.

В публикации пояснили, что причиной смерти стал порез шеи, вызванный леской воздушного змея, покрытой клеем и порошковым стеклом — материалом, известным местным жителям как "церол". Происшествие случилось 27 мая.

По данным издания, леска со стеклянной крошкой зацепилась за проезжавший по дороге мотоцикл, после чего с силой ударила по горлу ребенка. В тот момент мальчик по имени Рави Оливейра Диас катался на трехколесном велосипеде по тротуару вместе со своей сестрой.

