Начальника продовольственного управления Минобороны арестовали за мошенничество

Полковника Виктора Таразевича, ответственного за питание всей российской армии, задержали 20 мая. Военный суд заключил его под стражу до 20 июля, обвиняемый не признает вину.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Виктора Таразевича, начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны. Информацию об этом 1 июня распространило РБК со ссылкой на собственные источники.

Следствие предъявило полковнику обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Источники издания уточнили, что офицера взяли под стражу 20 мая. Вскоре после этого военный суд, рассмотрев ходатайство следственных органов, принял решение о заключении Таразевича под стражу сроком на два месяца. Установлено, что мера пресечения будет действовать до 20 июля.

Расследованием данного уголовного дела занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР). По информации журналистов, Таразевич не согласен с предъявленными ему обвинениями и полностью отрицает свою вину в инкриминируемом преступлении.

Продовольственное управление, которое возглавлял обвиняемый, является ключевым подразделением в структуре Минобороны. Ведомство отвечает за централизованное обеспечение питанием всех военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Если следствию удастся доказать вину полковника в суде, ему грозит серьезное наказание. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

