Сергею Жукову запретили выезд из РФ из-за долга по налогам

Солист известного коллектива накопил налоговую задолженность, из-за чего ему временно закрыли границу. Певец владеет несколькими компаниями, в том числе магазином уличной одежды с годовой выручкой около 250 миллионов рублей.

Сергею Жукову, фронтмену группы "Руки Вверх!", запретили покидать территорию Российской Федерации. Причиной ограничения стала задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 524 469 рублей. Об этом информирует Super.ru.

Певец давно превратил свой бренд в масштабный бизнес. Ему принадлежат компании "Руки Вверх", "УК "Руки Вверх", "РВИ", 60 процентов в лейбле "РВ Мьюзик", а также доля в магазине уличной одежды Nuw Store. Согласно данным системы СПАРК, выручка этого магазина в 2024 году составила 250,2 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 24,4 миллиона.

Часть заработанных средств, по всей видимости, так и не поступила в бюджет. Теперь артисту предстоит урегулировать отношения с налоговой службой, чтобы снять наложенные ограничения на выезд.

Фото: Вконтакте / Сергей Жуков и "Руки Вверх!"