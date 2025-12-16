Сергею Жукову запретили выезд из РФ из-за долга по налогам

Сергею Жукову, фронтмену группы "Руки Вверх!", запретили покидать территорию Российской Федерации. Причиной ограничения стала задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 524 469 рублей. Об этом информирует Super.ru.
Певец давно превратил свой бренд в масштабный бизнес. Ему принадлежат компании "Руки Вверх", "УК "Руки Вверх", "РВИ", 60 процентов в лейбле "РВ Мьюзик", а также доля в магазине уличной одежды Nuw Store. Согласно данным системы СПАРК, выручка этого магазина в 2024 году составила 250,2 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 24,4 миллиона.
Часть заработанных средств, по всей видимости, так и не поступила в бюджет. Теперь артисту предстоит урегулировать отношения с налоговой службой, чтобы снять наложенные ограничения на выезд.
Фото: Вконтакте / Сергей Жуков и "Руки Вверх!"
