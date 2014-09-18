Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец"

Авторы экстремистского сайта пытаются получить данные о родственниках российского чиновника.

Специальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, а также по совместительству глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Соответствующая информация о чиновнике, принимавшего участие в переговорах между Москвой и Вашингтоном, появилась на официальном сайте. Личные сведения Кирилла Дмитриева были занесены в экстремистскую базу за "финансирование России" и "участие в информационных операциях" против украинского государства. Глава РФПИ был включен в списки экстремистского сайта еще в декабре 2020 года, однако создатели онлайн-ресурса продолжают отслеживать деятельность российского чиновника, а также следят за членами его семьи. В частности, на странице, посвященной главе РФПИ, упоминается о попытках получить сведения об отце Кирилла Дмитриева весной 2025 года.

Напомним, что скандальный сайт "Миротворец" сформирован в 2014 году. Создатели ставят перед собой цель в виде установления личностей и публикации персональных данных всех лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали персональные сведения о ряде журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку у авторов сайта.

В Кремле ответили на вопрос о внесении Овечкина в базу данных "Миротворец".

Фото: kirilldmitriev.ru