В Кремле ответили на вопрос о внесении Овечкина в базу данных "Миротворец"

Дмитрий Песков не стал говорить об экстремистском реестре Украины.

В Москве не стали комментировать внесение имени российского хоккеиста Александра Овечкина в экстремистскую базу данных "Миротворец". Соответствующее заявление от 10 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что сейчас проще найти таких людей, которые не находятся в "черном списке" украинского онлайн-ресурса.

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Напомним, что с 10 июня 2025 года имя форварда Александра Овечкина появилось на украинском портале "Миротворец". Составители этой базы данных обвинили российского хоккеиста в "пропаганде агрессии в отношении Украины", "сознательном нарушении государственной границы с целью проникновения на территорию", а также участии в международных соревнованиях ради "отбеливания репутации России". Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Его разработчики поставили перед собой цель установить личности и опубликовать личные сведения всех лиц из "черного списка", которые якобы представляют угрозу для национальной безопасности страны.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ