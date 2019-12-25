Глава РФПИ объяснил значение трехстороннего формата для мира.

В Москве назвали первую трехстороннюю встречу политических лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа исторической. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал ситуацию. К посту автор добавил эмодзи с флагами стран и рукопожатиями между ними.

Исторически. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Известно, что первая трехсторонняя глав государств из России, КНР и США Путина, Си Цзиньпина и Трампа запланирована на 19 ноября. Мероприятие пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэне. Среди тем, которые могут затронуть главы государств, указывались вопросы безопасности, а также украинское мирное урегулирование.

Кушнер заявил о прогрессе по итогам встреч по Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev