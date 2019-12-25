В Москве назвали первую трехстороннюю встречу политических лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа исторической. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал ситуацию. К посту автор добавил эмодзи с флагами стран и рукопожатиями между ними.
Исторически.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Известно, что первая трехсторонняя глав государств из России, КНР и США Путина, Си Цзиньпина и Трампа запланирована на 19 ноября. Мероприятие пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэне. Среди тем, которые могут затронуть главы государств, указывались вопросы безопасности, а также украинское мирное урегулирование.
Кушнер заявил о прогрессе по итогам встреч по Украине.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev
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