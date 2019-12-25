Американец рассказал, что в следующем раунде переговоров могут быть задействованы европейцы.

Специальный представитель американского президента-республиканца Дональда Трампа, зять лидера Белого дома Джаред Кушнер заявил о прогрессе по результатам проведенных в Москве, Абу-Даби и Дублине рабочих встреч по урегулированию украинского вооруженного конфликта.

Была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров спустя многие месяцы. Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперед. Джаред Кушнер, спецпредставитель главы США

Ранее Джаред Кушнер и специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф провели официальную встречу с Владимиром Зеленским в Дублине, а затем они организовали консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши. Зять американского президента пообещал общественности вскоре объявить график и детали следующих бесед по теме. Накануне глава Кремля Владимир Путин принял у иностранных гостей из США в Москве. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, американцы подробно изложили оценки трехсторонних переговоров.

Дмитриев опубликовал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера в аэропорту Внуково.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Jared Kushner