Глава РФПИ сообщил о том, что американские гости уже прибыли в Москву.

Специальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в социальных сетях кадры встречи специального посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя лидера Белого дома Джареда Кушнера. Известно, что фотографии сделаны у борта самолета в столичном аэропорту Внуково-2.

На первом снимке изображены улыбающиеся Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Коллеги жали друг другу руки, пока рядом с ними стоял Джаред Кушнер. На второй фотографии Дмитриев, Уиткофф и Кушнер идут от самолета, параллельно ведя беседу.

Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что Дональд Трамп отмечал, что челночная дипломатия вашингтонской администрации способна дать "хороший шанс" на преодоление вооруженного конфликта на украинской земле. А 4 сентября глава государства подтвердил сведения о том, что его представители посетят российскую столицу с новым визитом. Сейчас у властей из США есть представление о том, какими могут быть мирные договоренности между киевским режимом и Москвой.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву.

Фото и видео: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev