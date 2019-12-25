Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

В аэропорту их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву с рабочим визитом. Соответствующими данными с общественностью поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" из столичного аэропорта во Внуково. Именно там совершил посадку самолет, на борту которого находились переговорщики из вашингтонской администрации.

Известно, что самолет приземлился в 12:52 дня по московскому времени. На территории воздушной гавани Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера встретил специальный представитель российского политического лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Известно, что ранее Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что эмиссары США Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в нашей стране, а Москва с удовольствием с ними работает.

Уиткофф анонсировал переговоры с участием России, США и Украины.

Фото: Piter.tv