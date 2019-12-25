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Уиткофф анонсировал переговоры с участием России, США и Украины
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Уиткофф анонсировал переговоры с участием России, США и Украины

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В США рассказали о планах по обсуждению украинского кризиса в Абу-Даби.

Официальные трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп запланированы в Абу-Даби 10 и 11 ноября 2026 года. Об этом заявил специальный посланник американского лидера-республиканца Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Известно, что представители вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе выступят посредниками в мирных переговорах на уровне рабочих групп между Украиной и Россией в Абу-Даби в период с 10 по11 ноября. Делегация из Белого дома намерена продвигать миссию по завершению вооруженного конфликта на украинской территории. Обсуждения будут сконцентрированы на договоренностях о послевоенной безопасности в Европе, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к достижению прочного мира между Киевом и Москвой.

WSJ: США предложили возобновить транзит газа из РФ через Украину.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Special Envoy Steve Witkoff

Теги: переговоры, стив утикофф, стивен уиткофф
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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