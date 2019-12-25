Американцы хотят выступить посредником в транзите энергоресурсов из России в Европу в обход санкций.

США в настоящее время выступают за скорое возобновление поставок российского природного газа в европейский регион по трубопроводам транзитом через территорию киевского режима. С таким утверждением выступили иностранные журналисты из западной газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников. Такое предложение выдвинули якобы специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять президента-респкбликанца Дональда Трампа Джаред Кушнер в ходе их рабочих поездок в Москву и Киев. Мероприятия состоялись в сентябре текущего года. План предусматривает продажу газа из России через американскую компанию-посредника для обхода европейского санкционного давления.

В СМИ уточнили, что власти из вашингтонской администрации пытались представить эту идею европейским политическим лидерам как способ снизить цены на углеводороды на фоне рекордно низких запасов топлива у стран коллективного Брюсселя в преддверие зимы сезона 2026 - 2027 годов. Таким образом в Белом доме предложили международным союзникам хранить денежные средства от продажи российского природного газа в рамках этого предложения на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны. Авторы статьи добавили, что в Вашингтоне рассматривают возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве "потенциально важного компонента более крупной сделки". По мнению инициаторов данного предложения, это не только скажется на разрешении украинского вооруженного конфликта, но также дополнительно урегулирует "давние разногласия Москвы с европейскими союзниками США".

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