В Сербии допустили изменение цены российского газа после выборов

Нынешний трехмесячный контракт на поставки природного газа между "Газпромом" и "Србиягаз" истекает 31 декабря.

Сербия не останется без российского природного газа после прошедших на территории европейской страны парламентских выборов. Однако при этом у властей может возникнуть вопрос по цене на энергетические ресурсы, если изменится отношение политического руководства к Москве. Соответствующее заявление иностранный предприниматель, директор государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович сделал в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости".

Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России. Душан Баятович, бизнесмен

Эксперт пояснил, что по текущему договору "Газпром" до конца 2026 года поставит Сербии до 2,6 миллиарда кубометров газа. Этот объем составляет 90 процентов от общих потребностей страны. Бизнесмен добавил, что нынешняя цена является дружеской, а не коммерческой. Речь идет об определенных привилегиях, предоставленных российскими партнерами.

В Ленобласти рассказали, кто может получить до 300 тысяч рублей на газ.

Фото: pxhere.com