В Ленобласти рассказали, кто может получить до 300 тысяч рублей на газ

Субсидии на газификацию в Ленобласти помогли тысячам домовладельцев.

В Ленинградской области за первые 9 месяцев 2026 года газ подключили к 4,2 тысячи домовладений с использованием региональных субсидий. Мера поддержки помогает жителям компенсировать расходы на проведение газа к жилым домам. Об этом сообщили в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона.

Размер выплаты зависит от категории заявителя. На субсидию до 300 тыс. рублей могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, получившие инвалидность в результате ранения, а также семьи погибших участников СВО.

Для представителей более 15 льготных категорий предусмотрена финансовая помощь в размере до 201 тыс. рублей. Остальные собственники домов также могут претендовать на поддержку, если их жильё зарегистрировано в Ленинградской области не менее года. Для них максимальная сумма составляет 180 тыс. рублей.

Чтобы получить субсидию, владельцу дома необходимо обратиться в организацию, имеющую соответствующий допуск к строительству газовых сетей, и заключить договор на выполнение работ. После подготовки документов их нужно передать в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Региональная программа позволяет жителям компенсировать часть затрат на газификацию. Итоговая сумма помощи определяется с учётом категории получателя и установленных условий предоставления субсидии.

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