Волонтеры из 11 регионов очистили пляж на реке Луге от мусора

Масштабная инициатива по сохранению крупнейшего пресноводного озера Европы была разработана по инициативе губернатора Александра Дрозденко.

Молодые активисты окружного образовательного форума "Ладога" совместно с волонтерами из города Луги провели экологическую акцию на пляже Петра Баранова. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, в уборке приняли участие представители 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, а также соотечественники, проживающие за рубежом.

В ходе мероприятия, приуроченного к федеральному проекту "Чистая Ладога", с берега реки Луги было собрано и вывезено 12 мешков бытовых отходов.

Масштабная инициатива по сохранению крупнейшего пресноводного озера Европы была разработана по инициативе губернатора Александра Дрозденко. В январе 2026 года глава региона представил проект президенту России Владимиру Путину, который поддержал предложение.

Отмечается, что акция стала одним из практических шагов реализации стратегии, которая в перспективе охватит всю Балтийскую водную систему, включая Онежское озеро, реку Неву с ее крупными притоками и Финский залив.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты провели обследование озера Победное в связи с сообщениями о гибели рыбы.

Фото: Правительство Ленобласти