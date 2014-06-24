Специалисты провели обследование озера Победное в связи с сообщениями о гибели рыбы

Материалы проверки переданы в профильные инстанции – Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства и Управление ветеринарии Ленобласти.

В Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области поступили сигналы от граждан о массовой гибели рыбы в озере Победном. Для проверки информации на место была направлена Водная Экомилиция, обследовавшая акваторию по всему периметру, включая труднодоступные участки берега.

Рейд, проведенный 27 августа, подтвердил факт замора. Однако инспекторы не выявили следов антропогенного воздействия или сброса загрязняющих веществ. При этом в водоеме были обнаружены протяженные рыболовные сети.

Материалы проверки переданы в профильные инстанции – Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства и Управление ветеринарии Ленобласти. Экспертам предстоит установить точную причину гибели обитателей озера, а также проверить законность установки обнаруженных орудий лова.

Ранее мы сообщили о том, что в СНТ "Ласточка" изъяли самосвал и экскаватор: инспекторы пресекли незаконный сброс отходов.

Фото: Пресс-служба Комитета государственного экологического надзора Ленобласти