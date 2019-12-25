Суд в Петербурге приостановил дело об убийстве после отправки фигуранта на СВО

Фигуранта дела об убийстве женщины и нападении на полицейского отправили на СВО.

Суд в Красном Селе приостановил разбирательство по уголовному делу Андрея Бритвина, которого обвиняют в убийстве бывшей возлюбленной и нападении на сотрудника полиции. Информация о приостановке появилась в карточке дела на сайте суда. В Объединенной пресс-службе судов Петербурга подтвердили, что мужчина заключил контракт и после этого был освобожден из-под стражи.

По версии следствия, в конце марта Бритвин оказался в СИЗО по обвинению в убийстве женщины. Незадолго до смерти между ними произошел конфликт, после которого мужчина ударил ее прикладом и выстрелил в голову. Тело погибшей он оставил в квартире на Красногорской улице, а сам скрылся. Через 4 дня мужчину нашли.

При задержании Бритвин оказал сопротивление и выстрелил в сотрудника полиции из травматического пистолета. Полицейский получил непроникающее ранение груди. После заключения контракта Бритвин был освобожден из-под стражи, а рассмотрение уголовного дела приостановлено.

Ранее суд приговорил дончанку к 13 годам колонии за шпионаж и призывы к терроризму.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)