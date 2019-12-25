Явка на выборах в Ленинградской области превысила 60%

Дрозденко заявил о высокой гражданской активности жителей Ленобласти.

Избирательная кампания в Ленинградской области завершилась. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что явка избирателей превысила 60 процентов. Он назвал это свидетельством высокой гражданской активности жителей.

Дрозденко написал в своем канале на платформе "Макс", что лично объезжал избирательные участки. По его словам, люди приходили голосовать целыми семьями, с детьми, друзьями и трудовыми коллективами. Атмосфера на участках была доброжелательной и позитивной.

Глава региона также отметил, что на высокую явку повлияло обращение президента России Владимира Путина. Жители Ленинградской области активно посещали участки в течение всех трех дней голосования — в пятницу, субботу и воскресенье.

В настоящее время идет подсчет голосов. Согласно данным экзитпола, партия "Единая Россия" набирает около 58 процентов. Остальные политические силы продолжают борьбу за места в парламенте. Кроме того, губернатор Ленобласти подчеркнул, что в ходе выборов не было зафиксировано ни одного нарушения.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV