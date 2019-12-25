Налоговый инспектор в Петербурге получила 6,5 года за взятки и разглашение тайны

В Петербурге налогового инспектора осудили за передачу данных 17 организаций.

Ленинский районный суд Петербурга признал бывшую старшего государственного налогового инспектора Екатерину Галкину виновной в получении взятки, незаконном разглашении налоговой тайны и превышении должностных полномочий. Женщина передавала посторонним сведения из системы "Налог-3". Данные о счетах 17 организаций она копировала на флешку, переводила в электронные файлы, после чего информацию пересылали через мессенджер.

С 12 октября 2020 года по 16 декабря 2022 года Галкина получила 7 868 821 руб. лично и переводами на карту родственника, который не знал о происходящем. В суде женщина признала вину и раскаялась. Она объяснила, что пошла на преступление из-за сожителя, который, по ее словам, применял к ней насилие и угрожал убийством ей, родственникам и собаке, требуя деньги на запрещенные вещества и алкоголь. После того как под угрозой оказались общие дети, Галкина ушла от мужчины и уволилась.

Суд назначил женщине 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 8 млн руб. Ей также на 8 лет запретили занимать должности на государственной службе и лишили классного чина референта государственной гражданской службы РФ 1 класса. Исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком Галкиной 14-летнего возраста.

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Фото: Piter.TV