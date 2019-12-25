Женская сборная Ленобласти по водному поло взяла золото Спартакиады народов России

Финальный матч прошел в напряженной борьбе, однако вратарь команды Эльвира Карнаух продемонстрировала выдающуюся игру.

Женская сборная Ленинградской области стала победителем II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В решающем поединке за золотые медали команда 47-го региона обыграла сборную Нижегородской области со счетом 8:6, сообщает пресс-служба правительства области.

Финальный матч прошел в напряженной борьбе, однако вратарь команды Эльвира Карнаух продемонстрировала выдающуюся игру. По итогам встречи именно ее признали лучшим игроком матча – она сумела сохранить свои ворота "сухими" на протяжении значительной части игры.

Основной вклад в победу внесли нападающие: Ксения Шигина отметилась шестью забитыми мячами, а Мадина Шерматова добавила в копилку команды еще два гола.

Спартакиада народов России проходит в 16 населенных пунктах семи регионов страны и продлится до середины октября. Соревнования являются главным смотром сил отечественного спорта перед международными стартами. Следующим серьезным испытанием для триумфаторов турнира станет матч за Суперкубок России.

Ранее мы сообщили о том, что парафехтовальщицы из Петербурга завоевали 7 медалей на первенстве России во Владикавказе.

Фото: Magnific

