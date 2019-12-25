Фонд "Алёша" рассказал о спасении пятерых детей, которым собрали более 110 млн рублей на трансплантацию костного мозга

За последние годы готовность спасти чужую жизнь стала общественной нормой.

Благотворительный фонд "Алёша" сообщил об успешном выздоровлении пяти своих подопечных после проведения сложнейших операций по пересадке костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. В разные годы дети боролись с редкими генетическими заболеваниями, которые грозили им инвалидностью или летальным исходом. Благодаря поддержке благотворителей, собравших в совокупности свыше 110 миллионов рублей, малыши получили необходимое лечение за рубежом. Сейчас бывшие пациенты ведут активный образ жизни: они посещают школу, занимаются спортом и растут наравне со сверстниками.

Фонд уточнил, что одному из мальчиков, Захару Молчкову, несколько лет назад диагностировали Х-сцепленную адренолейкодистрофию – тяжелое наследственное заболевание нервной системы. Сообщалось, что для его спасения требовалась срочная пересадка. Благотворители смогли собрать более 12 миллионов рублей всего за два месяца. После успешной операции, при которой донорские клетки прижились полностью, развитие болезни удалось остановить. Отмечалось, что сейчас восьмилетний Захар занимается шахматами и тхэквондо.

Другой подопечный фонда, Саша Молгачев, перенес агрессивную форму той же болезни, которая могла лишить его возможности ходить и говорить. За два месяца ему было собрано 22,5 миллиона рублей. Указывалось, что после трансплантации ребенок смог окончить первый класс и завести много друзей, вернувшись к полноценной жизни.

Даня Поляновский три года назад перенес трансплантацию пуповинной крови из-за лейкодистрофии. Без этого вмешательства болезнь привела бы к потере зрения, слуха и способности двигаться. Фонд подчеркивал, что операция предотвратила необратимые изменения, и теперь мальчик активно занимается плаванием.

Есения Михайлова прошла через четыре этапа лечения синдрома Гурлер. Донорские клетки прижились только со второй попытки, а затем девочке потребовалась дополнительная пересадка печени от матери. В результате состояние ребенка стабилизировалось.

Леон Савинов страдал крайне редким первичным иммунодефицитом. Из-за особенностей диагноза единственным шансом на жизнь была трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. На данный момент лечение завершено, и мальчик растет здоровым.

Во всех пяти случаях найти подходящих доноров в России не удалось, поэтому фонд содействовал обращению семей в международные регистры. Кураторы помогали взаимодействовать с зарубежными центрами и сопровождали детей на всех этапах поиска.

Президент фонда Алексей Зиновьев отметил, что за последние годы готовность спасти чужую жизнь стала общественной нормой. Он пояснил, что когда люди массово вступают в регистр доноров, у заболевших появляется гораздо больше шансов вовремя получить помощь.

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Фото: Piter.TV

