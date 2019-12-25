На Заозерной открылся центр поддержки семей с аутизмом на 10 тысяч человек

Фонд "Антон тут рядом" запустил ресурсный центр после многолетнего ремонта.

Фонд "Антон тут рядом" 5 сентября полностью ввёл в эксплуатацию Ресурсный центр по вопросам аутизма, расположенный на Заозерной улице, дом 4. Об этом сообщила пресс‑служба организации.

Переезд консультационной службы и специалистов центра на новое место начался ещё весной. Ранее фонд работал на Троицкой улице и Невском проспекте, теперь появилась дополнительная площадка. Ресурсный центр был создан на базе инклюзивного детского сада, который закрыли в 2023 году.

Помещения на Заозерной фонд получил от города в социальную аренду в 2020 году. В здании требовались противоаварийные работы и капитальный ремонт, которые заняли несколько лет. Пространство приводили в порядок при поддержке благотворительного проекта "Курс добра".

К сентябрю на новой площадке обустроили кабинеты для адаптивной физкультуры, сенсорной интеграции, индивидуальных и групповых занятий, а также помещение для встреч. В центре созданы зоны с профессиональным оборудованием, комната отдыха с регулируемым освещением, предусмотрены места для лекций и продажи продукции инклюзивных мастерских.

По оценкам фонда, ресурсный центр сможет принимать до 10 тыс. семей в год. Все услуги предоставляются бесплатно за счёт средств организации. Исполнительный директор Елена Фильберт отметила, что для людей с аутизмом и их родственников это возможность получать сотни консультаций, обучаться, находить единомышленников и осваивать необходимые навыки.

Фото: Фонд "Антон тут рядом"