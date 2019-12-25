Ситов перечислил отрасли Петербурга, которым особенно нужна господдержка

Глава промышленного комитета назвал приоритеты для помощи бизнесу.

Председатель Комитета по промышленной политике Санкт‑Петербурга Александр Ситов в эфире телеканала "Санкт‑Петербург" перечислил направления, которые, по его мнению, нуждаются в первоочередной государственной поддержке. В список вошли роботизация, автоматизация, выпуск новых материалов, химическая промышленность, судостроение, радиоэлектроника и беспилотные системы.

Ситов пояснил, что речь идёт о сферах, где город уже занимает прочные позиции, но для дальнейшего роста им требуется дополнительный толчок. Особый акцент он сделал на судостроении. По словам чиновника, предприятиям этой отрасли ещё долгое время будет необходима помощь государства, чтобы разрабатывать собственные технологии и снижать зависимость от иностранных решений.

Отдельно Ситов остановился на радиоэлектронике и беспилотниках. Эти сегменты демонстрируют быстрый рост, однако многие проекты не обещают скорой прибыли. Тем не менее развитие собственного производства остаётся важной задачей даже при наличии поставок из дружественных стран.

Глава комитета подчеркнул, что такая поддержка по сути является инвестицией в технологическое будущее Северной столицы.

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Фото: Правительство Ленобласти