Число газовых заправок в Петербурге и Ленобласти сократилось на 24 станции за год

Цистерны со сжиженным углеводородным газом (СУГ) могли неделями простаивать на запасных путях, так как приоритет в перевозках отдавался дефицитному бензину, который транспортировали с востока на запад.

В начале сентября 2026 года в Петербурге и Ленобласти функционировало 203 автомобильные газозаправочные станции (АГЗС). Как сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные консалтинговой компании "ОМТ–Консалт", за год их количество уменьшилось на 24 объекта – с 227 до 203.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов объясняет это сокращение системными сбоями в железнодорожной логистике. По его словам, перебои с поставками начались еще в феврале, а летом ситуация усугубилась из-за плановых ремонтов в нефтегазовой отрасли. Эксперт утверждает, что цистерны со сжиженным углеводородным газом (СУГ) могли неделями простаивать на запасных путях, так как приоритет в перевозках отдавался дефицитному бензину, который транспортировали с востока на запад.

Второй ключевой причиной стало резкое подорожание топлива. В июле стоимость СУГ на Петербургской бирже превышала 50 тысяч рублей за тонну, тогда как в сентябре 2025 года она составляла 26,6 тысячи рублей. В настоящее время средневзвешенная цена газа опустилась до 30 тысяч рублей за тонну, однако этот уровень все еще остается заградительным для многих операторов АГЗС.

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Фото: Piter.TV