Охотники за Ноевым ковчегом заявили о местонахождении легендарного судна

К такому выводу они пришли после сканирования объекта, который напоминает гигантскую лодку.

Участники группы Noah"s Ark Scans, занимающейся поисками библейского Ноева ковчега, "на 100%" нашли легендарное судно. Об этом исследователи сообщили в беседе с Daily Star.

Команда проекта пытается найти доказательства существования Ноева ковчега с помощью современных геофизических методов. По словам охотников за Ноевым ковчегом, они провели радиолокационное сканирование похожей на гигантскую лодку формации Дюрупинар в Турции. Исследование подтвердило, что она является рукотворным объектом.

Руководитель Noah"s Ark Scans Эндрю Джонс заявил, что их выводы полностью разрушили заявления скептиков о том, что формация представляет собой цельный блок известняка и не имеет отношения к лодке. Он отметил, что данные их радара не показали простой однородной сигнатуры твердой породы.

Сканирование выявило туннели и камеры внутри формации, а сам подземный слой четко разделен на три части. Согласно Библии, Ноев ковчег состоял из трех палуб. Однако исследователь признал, что окаменелой древесины, которая может стать доказательством существования легендарного судна, пока не обнаружили. Работы в этом направлении продолжаются.

Ранее уфолог Константин Уточкин рассказал о "визитах инопланетян" в Нижегородскую область.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)