Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились

Губернатор региона заметил, что слова не исправят поступки.

Молодые люди, которые публично сожгли Библию на территории населенного пункта Новоалександровск Ставропольского края, позже извинились перед верующими в видеообращении. Соответствующий ролик разместил в собственном Telegram-канале глава российского региона Владимир Владимиров. Чиновник добавил, что просить прощения для тех, кто нарушил законодательство страны важно, но при этом словами невозможно отменить свои поступки.

Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном. Обещаю больше никогда такого не делать. один из подозреваемых

Губернатор отметил, что юноши испортили своими противоправными действиями жизнь не только самим себе, но и своим семьям. Он добавил, что задачей взрослого поколения является уберегать молодых граждан от бед, учить уважать традиции, культуру и веру окружающего их населения.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет. Этот инцидент произошел во дворе частного дома в Новоалександровске. Злоумышленники сняли весь процесс на видео, а затем опубликовали ролик. Сейчас фигуранты расследования задержаны, скоро будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России.

Фото и видео: Telegram / Владимир Владимиров