Маск библейским выражением ответил на сообщения о возможном расследовании

Миллиардер отметил, что найдет тех, кто хочет идти против него.

Руководитель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск библейским выражением ответил на слухи в СМИ о возможном расследовании в отношении него со стороны представителей Демократической партии США. Предприниматель через социальные сети при грозил тем, кто может стоять за его противниками. Выражение, которое использовал бизнесмен, восходит к цитате из Евангелия от Матфея: "возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26:52). Известно, что такими словами Иисус призывает одного из своих учеников убрать оружие. Он упомянул, что использующие меч рискуют столкнуться с губительными для себя последствиями.

Взявшие меч от меча погибнут. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками. Илон Маск, бизнесмен

Ранее западные журналисты из издания Politico сообщили о том, что демократы в США давно присматриваются к возможности расследовать деятельность Илона Маска - крупнейшего спонсора Республиканской партии. По информации от регионального издания, высокопоставленные представители Демократической партии обсуждают, как в случае перехода к ним контроля над Конгрессом США профильные комитеты могли бы заняться миллиардером и значительной частью его бизнеса.

Маск согласился, что его "занесло" во время работы при администрации Трампа.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk