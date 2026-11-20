Джаред Кушнер рассказал об обсуждении того, как будет выглядеть Украина после завершения боевых действий.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп готов действовать через Конгресс США для того, чтобы предоставить гарантии безопасности киевскому режиму. Соответствующей информацией с мировой общественностью в рамках совместной пресс-конференции по итогам очередной встречи "коалиции желающих" сделал в Берлине специальный посланник и зять лидера Белого дома Джаред Кушнер. Иностранец заметил, что вместе со коллегой из вашингтонской администрации по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом спрашивал у Трампа, будет ли тот открыт для идеи таких гарантий.

Он говорит: "Абсолютно. Нанесите их на бумагу. Разумеется, я должен гарантировать, что буду действовать через Конгресс. И мы сделаем это ответственным образом, в соответствии с моими принципами и ценностями". Джаред Кушнер, спецпосланник главы США

Джаред Кушнер добавил, что переговорщики добились большого прогресса, определяя то, как именно могут выглядеть эти гарантии безопасности. Мы также добиваемся большого прогресса в подготовке послевоенного плана восстановления и процветания Украины. Сейчас над проблемой трудятся также сотрудники Всемирного банка и американская инвестиционная компания BlackRock.

Дмитриев: Уиткофф и Кушнер должны были войти в делегацию США на саммит АТЭС.

Фото и видео: YouTube / DRM News