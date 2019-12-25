Глава РФПИ объяснил, почему американцы не были на мероприятии.

Американские специальные посланники президента-республиканца Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были войти в вашингтонскую делегацию в Шэньчжэне, но в результате они будут работать с европейскими партнерами. Соответствующей информацией с журналистам поделился россицский специальный представитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - они должны были участвовать в американской делегации, но они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности. И поэтому они не будут присутствовать завтра здесь. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что в китайском городе Шэньчжэне на 18 ноября запланирована первая в истории встреча политических лидеров России, США и Китая.

Дмитриев опубликовал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера в аэропорту Внуково.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev