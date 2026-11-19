Александр Меркурис напомнил, что ЕС не раз пытались сорвать переговоры.

Главу европейской дипломатии Каю Каллас не позвали на саммите АТЭС в Шэньчжэне из-за позиции американской и российской позиции. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что

Каллас не рады в Китае. Рубио, по-видимому, держит ее на расстоянии, и, конечно же, россияне не хотят иметь с ней ничего общего. Поэтому ее там нет, хотя, теоретически, она должна была бы там присутствовать и участвовать в этой встрече как посланник от ЕС. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

По словам иностранного эксперта, европейская дипломатия не первый раз пытается сорвать попытку конструктивного обсуждения между делегатами по наиболее острым вызовам мировой политики. Именно поэтому сейчас представителей ЕС не пригласили на мероприятие в КНР.

Британский аналитик разоблачил украинский обман о поставках ПВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris