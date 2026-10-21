Маск согласился, что его "занесло" во время работы при администрации Трампа

Миллиардер рассказал, что должен был покинуть раньше Белый дом.

Миллиардер Илон Маск, ранее курировавший ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), согласился, что работа при вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа чересчур увлекла его. Соответствующими данными основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился в подкасте американского писателя и журналиста Уолтера Айзексона, который ранее написал биографию предпринимателя. Интервьюер спросил, не считает ли гость программы, что он "слишком увлекся" нахождением у власти. Илон Маск заметил, что видит в этом утверждении правду. Илон Маск предположил, что его "занесло".

Было круто, я находился в Овальном кабинете в моменты принятия важных решений, иногда мог повлиять на происходящее. Но мне кажется, я должен был больше держаться в тени и находиться там месяц или два, потому что за это время можно понять большую часть вещей. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что Илон Маск в 2025 году в течение нескольких месяцев курировал работу профильного ведомства по повышению эффективности работы американского федерального правительства (DOGE) и являлся государственным служащим США с особым статусом. При этом предприниматель трудился на общественных началах. Миллиардер фактически входил в ближайшее окружение Дональда Трампа.

Маск допустил, что традиционные деньги станут неактуальными.

Фото и видео: YouTube / The Builders