Маск допустил, что традиционные деньги станут неактуальными

Миллиардер объяснил, какие ценности будут у людей будущего.

Американский миллиардер Илон Маск считает, что в будущем из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и освоения космического пространства традиционные денежные средства могут потерять свое значение. Соответствующими данными основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился в подкасте американского писателя и журналиста Уолтера Айзексона, который ранее написал биографию предпринимателя.

Если у вас есть роботы, если у вас есть космос <…>, то вы можете потенциально достичь показателей, которые в миллион раз превосходят размеры экономики Земли. Илон Маск, бизнесмен

Ведущий программы поинтересовался у гостя шоу о том, лишатся ли в таком случае смысла деньги. Илон Маск ответил, что валюта по-прежнему будет существовать, но уже станет измеряться фундаментальными физическими величинами, такими как масса, мощность и энергия. Бизнесмен добавил, что традиционная валюта не будет иметь значения в обществе. Он добавил, что в будущем не будет ничего такого, что люди смогут делать лучше, чем нейросети или роботы.

Илон Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США.

Фото и видео: YouTube / The Builders