Atlantic: Маск изменил свою позицию от поставок Украине Starlink до критики

Миллиардер недоволен тем, как ВСУ использует американскую спутниковую систему от SpaceX.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск изменил отношение к Украине, перейдя от активной поддержки к критике киевского режима. Соответствующими сведениями поделились западные колумнисты из журнала The Atlantic со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. В СМИ указали, что еще в 2022 году предприниматель передал местным больницам, электростанциям и государственным учреждениям тысячи терминалов спутниковой связи Starlink. Позже данную систему начали использовать украинские военнослужащие для связи и управления беспилотниками.

Источник, связанный с компанией SpaceX, объяснил общественности, что публикация кадров атак с использованием Starlink вызвала обеспокоенность внутри организации. Сам Илон Маск упоминал, что спутниковая система изначально не предназначалась для боевых действий. В октябре власти с Банковой улицы сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink для ВСУ. The Wall Street Journal писала, что бизнесмен лично распорядился ограничить доступ Украины к проекту Starshield.

Маск уличил Киев в обмане о якобы неиспользовании Starlink для наступательных ударов.

Фото: YouTube / The Builders и Kaleidoscope