Миллиардер призвал Украину использовать американскую спутниковую систему только для обороны.

Руководитель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск опубликовал скриншот поста Владимира Зеленского, опровергающий утверждения властей из киевского режима том, что Украина якобы не использовала технологии Starlink для наступательных ударов на российской территории. Таким образом предприниматель прокомментировал публикацию украинского политического деятеля Владимира Зеленского. На скриншоте также выделены слова о том, что Украина "также использует Starlink для ударов со средней дистанции".

Для всех дураков там: сам Зеленский опубликовал пост о том, что использует Starlink для наступательных ударов с помощью дронов, что всегда противоречило условиям использования Starlink. Илон Маск, бизнесмен

На прошлой неделе чиновники с Банковой улицы заявили, что иностранная компания SpaceX ввела ограничения работы терминалов Starlink для Вооруженных сил Украины для скорости выше 160 километров в час. По данным украинских властей, из-за этого сорвался ряд военных операций. В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск говорил, что спутниковая система не применяется для ведения наступательных боевых действий.

Маск пожелал гореть в аду поджигателям конфликта на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk