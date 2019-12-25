Маск пожелал гореть в аду поджигателям конфликта на Украине

Американец указал, что решить вопросы можно было еще в 2022 году.

Руководитель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск в очередной раз пожелал гореть в аду противникам мирного урегулирования вооруженного конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление предприниматель сделал своим подписчикам через социальные сети. Бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей. Автор напомнил о том, что еще в октябре 2022 года Илон Маск предложил вариант разрешения кризисной ситуации. Сценарий подразумевал в том числе нейтральный статус Украины и признание полуострова Крым частью России.

Пусть кровожадные поджигатели, которые добиваются бесконечной войны, горят в аду. Илон Маск, бизнесмен

Известно, что Илон Маск резко раскритиковал тех, кто по его мнению выступает за бесконечное продолжение конфликта на Украине, но не предлагает реалистичных путей урегулирования проблем.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk