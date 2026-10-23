Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к Starshield

Глава США не ответил на вопрос о том, звонил ли он по этому поводу Илону Маску.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что доступ Вооруженных сил Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Соответствующее заявление иностранный политический лидер из вашингтонской администрации сделал перед местными журналистами, выступая в Белом доме. Глава США заметил, что речь идет об очень интересной ситуации, но не привел никаких подробностей . При этом Трамп отметил, что с миллиардером, основателем компаний Space X и Tesla Илоном Маском у него остаются очень хорошие отношения. СМИ задали спикеру вопрос о том, действительно ли он обращался к предпринимателю с просьбой снять ограничения на использование на киевскому режиму системы Starshield.

Думаю, итог такой, что он вернул это. Я не хочу это комментировать. Не важно, звонил ли я или кто-то другой. Дональд Трамп, глава США

Ранее о просьбе Дональда Трампа к американскому миллиардеру рассказала западная газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Как утверждалось в иностранной публикации, вскоре после данной беседы системы связи начали работать, однако пока ч то их скорость восстановилась не полностью. В издании объяснили, что именно Илон Маск распорядился ограничить предоставление Вооруженным силам Украины доступа к проекту Starshield.

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Фото и видео: Белый дом