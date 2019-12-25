Трамп: Европа будет в восторге, если США переименуют Тихий океан в Американский

Европейский регион будет "в восторге", если вашингтонская администрация переименуют Тихий океан в честь американского президента-республиканца Дональда Трампа. Таким образом во время митинга со своими сторонниками в штате Южная Каролина пошутил лидера Белого дома. По словам политического деятеля, он уже обсуждал идею переименования водной территории с генеральным директором Google Сундар Пичаи. Глава США уточнил, что в компании еще "не отошли" от переименования Мексиканского залива в Американский, поэтому отказались.
Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не собираюсь присваивать имя Трампа или Америки никакому другому океану, кроме этих двух... Так что я, наверное, откажусь. Стоит мне отказаться? Давайте оставим Атлантический океан. А вот Тихий океан - мы назовем его Американским океаном.
Дональд Трамп, глава США
Дональд Трамп пошутил о том, что после переименования глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонит в Вашингтон для того, чтобы сказать "большое спасибо".
Трамп высоко оценил освобождение Путиным Хаббарда.
Фото: YouTube / PBS News
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