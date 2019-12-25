Трамп высоко оценил освобождение Путиным Хаббарда

Глава США объяснил, что российское руководство не просило ничего взамен.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что высоко ценит действия российского коллеги Владимира Путина по освобождению гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного Москвой за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Комментарий по поводу ситуации лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, выступая на территории военной базы Эндрюс, распложенной под Вашингтоном. Он пояснил, о чем был его последний разговор с Кремлем. Трамп сказал, что политики в основном говорили о Хаббарде.

Поступил очень хорошо... Я спросил его, сможет ли он помочь. Он не просил ничего взамен. Дональд Трамп, глава США

Стивен Хаббард ранее был осужден в России за участие в боевых действиях на стороне Украины. Московский городской суд от 7 октября 2024 года приговорил иностранца к 6 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима. По существу предъявленных обвинений американец дал признательные показания. В срок лишения свободы мужчине засчитано пребывание под стражей с апреля 2022 года. Об освобождении фигуранта уголовного дела общественности объявлено в ходе визита специального посланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург.

Трамп: США не хотят ужесточать санкции против России из-за сделки по Украине.

Фото: Белый дом