Трамп: США не хотят ужесточать санкции против России из-за сделки по Украине

Глава США отметил, что во время переговоров будет глупостью делать такие необдуманные шаги.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не собирается сейчас ужесточать антироссийское санкционное давление из-за того, что вашингтонская администрация и Кремль как никогда близки к заключению сделки по украинскому кризису. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, выступая на Южной лужайке.

Мы сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Мы, возможно, близки к сделке впервые за долгое время. Возможно, что мы близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, то не вводите санкции. Дональд Трамп, глава США

Глава США пояснил СМИ, что обладает должностными полномочиями ввести запреты и ограничения в адрес Москвы в любой момент.

Трамп рассказал о своей просьбе к России освободить американца Хаббарда.

Фото и видео: Белый дом