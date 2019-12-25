В США хотят вернуть на родину соотечественника, осужденного за помощь ВСУ.

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что попросил у российского президента Владимира Путина освободить осужденного на территории нашего государства за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины 73-летнего гражданина США Стефана Хаббарда. Такой комментарий президент-республиканец сделал перед местными журналистами, выступая в Белом доме.

Я говорил с президентом Путиным по поводу Хаббарда. Я долго говорил с ним, я обратился к нему с просьбой отпустить его. Посмотрим, что произойдет... Я бы хотел, чтобы он вернулся. Пора вернуть господина Хаббарда. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что иностранец Стефан Хаббард осужден за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По решению Московского городского суда от 7 октября 2024 года мужчина при говорен к 6 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима. По существу предъявленных обвинений американец дал признательные показания. В срок лишения свободы фигуранту расследования засчитано его нахождение под стражей с апреля 2022 года.

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Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы