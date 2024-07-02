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ВСУ вместо российских пленных отдавали бомжей из Харькова
Сегодня, 17:45
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ВСУ вместо российских пленных отдавали бомжей из Харькова

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Киевский режим собирал бездомных для имитации обменов, удерживая настоящих бойцов и разведчиков.

Руководство ВСУ во время обмена пленными вместо российских солдат отдавали пьяниц, которых собирали по бомжатникам в Харькове. Об этом заявил писатель Захар Прилепин во время пресс-конференции в ТАСС.

По словам общественного деятеля, он стал свидетелем таких инцидентов, когда служил в армии Донецкой Народной Республики с 2016 по 2018 год.

Мы собираем для обмена с украинской стороной реально пленных, вээсушников, а они в Харькове просто собирают там в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен

Захар Прилепин, писатель

Он отметил, что из-за этого на территории Украины оставались военные и разведчики, которые продолжали воевать на фронте.

Прилепин участвовал в боевых действиях с 2014 года. В 2023-м писатель подписал контракт с Росгвардией, когда украинские спецслужбы подорвали его автомобиль, он комиссовался. В прошлом году литератор вступил в Добровольческий корпус.

Ранее мы сообщали, что Захара Прилепина рассматривают на должность проректора в Санкт-Петербургском горном университете.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин

Теги: захар прилепин, обмен военнопленными, обмен украина россия, покушение на прилепина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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