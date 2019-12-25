Спектакли в ДК "Выборгский" отменили из-за пожара.

Спектакли в ДК "Выборгский" отменены на несколько дней вперёд из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в администрации дворца культуры. По словам представителя учреждения, ближайшие постановки не состоятся, подробности о дальнейших изменениях появятся на сайте ДК.

Пожар на кровле здания начался 11 августа в 16:07. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Из ДК эвакуировали около 50 человек. В тушении участвовали 127 спасателей и 31 единица техники. Прокуратура Выборгского района контролирует установление причин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти