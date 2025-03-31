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Крышу ДК "Выборгский" тушили 127 человек и 30 машин
Вчера, 19:47
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Крышу ДК "Выборгский" тушили 127 человек и 30 машин

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Из ДК "Выборгский" эвакуировали 50 человек.

Пожарные продолжают тушить кровлю ДК "Выборгский" в Петербурге. На месте работают 127 спасателей и более 30 единиц техники. Сигнал о возгорании поступил около 16:00, борьба с огнём идёт уже почти три часа. Перед входом в здание натянута сигнальная лента, пишет Фонтанка.

На месте также дежурят машины скорой помощи. Из ДК эвакуировали 50 человек, данных о пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что у здания собираются любопытные прохожие. Новой информации от МЧС пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что пожар вспыхнул в двухуровневой квартире в Пушкарском переулке.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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