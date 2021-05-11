"Роскосмос" покажет солнечное затмение с крыши "Лахта Центра"

"Роскосмос" и "Яндекс" покажут в прямом эфире частичное солнечное затмение 12 августа. Трансляция стартует в 20:00 по московскому времени. Наблюдать за редким астрономическим явлением будут с "Лахта Центра" — самого высокого небоскрёба в России и Европе.
Эфир можно будет увидеть в приложении и на сайте "Яндекс Погоды", а также в сообществе "Роскосмоса" во "ВКонтакте". В программе — лекции экспертов и комментарии астрономов.
Полная фаза затмения — когда Луна полностью перекроет диск Солнца — будет доступна только в узкой полосе: на севере России, Таймыре, Гренландии, Исландии, севере Испании и Португалии. В Москве и Петербурге затмение будет частным: Луна закроет лишь часть Солнца. Также 12 августа обещают парад планет и пик метеорного потока Персеиды.
Ранее ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.
Фото: freepik (wirestock)
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