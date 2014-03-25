Захар Прилепин нашёл работу в Петербурге

В рамках Книжного салона на Дворцовой площади, который проходил с 21 по 24 мая в Петербурге, вела работу видеостудия "Петербургского дневника". В субботу одним из её гостей стал известный писатель Захар Прилепин. Он поделился с журналистами, что в этот раз приехал в Северную столицу всего на несколько часов, однако в будущем планирует проводить здесь гораздо больше времени.

Открою вам один небольшой секрет – надеюсь, что не сглажу. Теперь мы стали с вами земляками. Я нашел работу в вашем прекрасном городе: мне ее предложили, и я с большим удовольствием согласился. Поэтому мы будем видеться чаще. Захар Прилепин, писатель

Писатель отметил, что стать настоящим ленинградцем или петербуржцем за короткое время невозможно, но он надеется "впитать какую-то часть духа великого города".

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин