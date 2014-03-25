Композитор Антон Танонов: "Дом композиторов – это храм современной музыки"

В новом выпуске видеопроекта "Культурный дневник" "Петербургского дневника" принял участие руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза композиторов России, музыкальный руководитель Театра ЛДМ и композитор Антон Танонов. В ходе беседы он рассказал о значении Дома композиторов для себя, назвав его "храмом современной музыки". Танонов вспомнил, как в 11 лет, приехав в Ленинград, он попал на концерт современной музыки и именно тогда начал пробовать сочинять. Он также отметил, что Союз композиторов был основан в 1932 году, а в 1948 году переехал в особняк Огюста Монферрана, который музыканты выбрали сами.

Танонов поделился воспоминаниями о своих учителях, среди которых были такие известные личности, как Валентина Яковлевна Кунде и Евгений Маркович Иршаи. Танонов отметил, что ему повезло с педагогами, которые направили его на путь свободного общения с публикой. Он также рассказал о своем обучении в Консерватории у легендарного композитора Сергея Михайловича Слонимского, который привил ему глубокое уважение к учителям и преемственности поколений.

Композитор подчеркнул, что современный творец должен уметь импровизировать, и рассказал о новых дисциплинах, введённых в Петербургской консерватории, таких как "электронная композиция" и "история киномузыки". Он также отметил уникальность Театра ЛДМ, где синтезируются европейские, американские и российские традиции, что создает особую атмосферу для зрителей.

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)