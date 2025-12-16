Концерт Жени Любич

Концерт пройдет 17 июня на крыше Roof Place. Для гостей старше 16 лет.

Женя Любич — певица, которую называют "русской француженкой". Она родилась и выросла на Васильевском острове в Петербурге, после чего много лет жила во Франции. В 2009 году артистка приехала в Россию, где её уже знали как участницу знаменитого французского проекта Nouvelle Vague. С этим коллективом Женя объехала множество стран и выступала на легендарной сцене парижской "Олимпии".

За свою карьеру Женя Любич написала более 300 песен на русском, английском и французском языках. Самый известный трек — "Russian Girl" — стал её визитной карточкой и разошелся по всему миру. Также певица известна по саундтрекам к популярным фильмам и сериалам: "Ёлки 3", "Он — дракон", "Джентльмены, удачи!", "Кризис нежного возраста", "Саша и Питер", "Три сестры" от создателей "Беспринципных".

Выступление на крыше Roof Place — самый любимый формат певицы. По её словам, петербургские крыши обладают особой силой притяжения. На концерте прозвучат композиции о Петербурге и Париже, об островах и облаках, о лете. В программе — главные хиты: "Russian Girl", "Колыбельная тишины", "Галактика", "Случайный поворот", "Ритуальная", "В белых облаках", а также новая песня "Быть собой".

Фото: предоставлено организаторами