В Петербурге стартовала Неделя отказа от табака: горожан приглашают пройти бесплатные обследования

В Петербурге началась Неделя отказа от табака, приуроченная к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. Как сообщили в пресс-службе Смольного, центральным событием станет акция "Школа отказа от курения", которая пройдёт 28 мая с 16:00 до 20:00 на "Территории здоровья" в ТРЦ "РИО".

В рамках акции все желающие смогут бесплатно и без предварительной записи пройти комплексное медицинское обследование. Медики измерят сатурацию, пиковую скорость выдоха, уровень угарного газа, а также предложат пройти УЗИ щитовидной железы и сдать анализы на глюкозу и холестерин. Врачи помогут участникам составить личный план отказа от курения, расскажут о действительно работающих методах и развеют мифы, связанные с электронными сигаретами и вейпами.

Губернатор Александр Беглов отметил, что народосбережение является задачей номер один, и в рамках программы "10 приоритетов" поставлена цель увеличить продолжительность жизни петербуржцев до 80 лет. Он подчеркнул, что профилактика играет ключевую роль в достижении этой цели.

Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт и полис. Приглашаются не только курящие, но и их близкие, а также родители, обеспокоенные влиянием табачного дыма на детей. В течение недели также запланированы прямые эфиры со специалистами, что позволит более широкой аудитории получить информацию о вреде курения и способах отказа от него.

