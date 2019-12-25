В Петербурге пройдет бесплатная акция "Прием эндокринологов" с УЗИ щитовидной железы

В Санкт-Петербурге в рамках Недели профилактики заболеваний эндокринной системы пройдет бесплатная акция "Прием эндокринологов". Мероприятие организовано на площадке "Территория здоровья".

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, жители Северной столицы смогут бесплатно пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы и получить консультацию профильного врача-эндокринолога.

Специалисты оценят текущее состояние организма граждан. Тем, кому это потребуется, дадут рекомендации по дальнейшему обследованию.

В пресс-службе добавили, что повышение доступности медицинской помощи является одним из направлений программы губернатора Александра Беглова под названием "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга". Помимо этого, в разных районах города продолжают работать выездные медицинские пункты, где также можно бесплатно пройти обследования и получить консультации врачей.

