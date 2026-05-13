Главный врач поликлиники №40 рассказал о развитии системы здравоохранения в Петербурге

Главный врач поликлиники №40 Дмитрий Ченцов прокомментировал отчёт губернатора Петербурга Александра Беглова о работе городского правительства за 2025 год, уделив особое внимание развитию системы здравоохранения. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Ченцов отметил, что ключевыми факторами развития медицины в городе остаются качество подготовки кадров и материально-техническая база медицинских учреждений. По его словам, ежегодно наблюдается заметный рост темпов оказания медицинской помощи и расширение её возможностей, особенно в сфере высокотехнологичной медицины. Он пояснил, что речь идёт об операциях при инфарктах и инсультах, рентгенэндоваскулярных вмешательствах и развитии трансплантационных направлений.

Отдельно медик подчеркнул, что повышается доступность медицинской помощи на всех этапах — от первичного звена до скорой помощи. Это, по его мнению, напрямую влияет на исход лечения в экстренных ситуациях, делая систему более выстроенной и оперативной.

Ченцов также обратил внимание на растущую роль цифровизации и информационных технологий. Он рассказал, что электронные сервисы, интеграция медицинских данных и использование элементов искусственного интеллекта позволяют врачам быстрее ориентироваться в клинической информации, улучшать диагностику и сокращать время принятия решений.

Говоря о пациентах старшего возраста, главный врач отметил важность программ, направленных на повышение качества жизни. В частности, он выделил офтальмологическую помощь, включая операции по замене хрусталика, что позволяет людям дольше сохранять самостоятельность и активность.

Медик особо подчеркнул усиление профилактического направления и раннего выявления заболеваний. По его словам, сегодня всё больше внимания уделяется диагностике на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

В завершение Ченцов подчеркнул, что устойчивое качество медицинской помощи возможно только при сочетании двух факторов: высокого уровня подготовки медицинских кадров и современной материально-технической базы.

